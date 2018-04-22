Сергей Герасимец: "Отдали Шатова и Дзюбу – так сделайте, чтобы против "Зенита" они не играли"

Экс-нападающий "Зенита" Сергей Герасимец в интервью "СЭ" заявил, что руководство сине-бело-голубых не должно было отдавать в аренду Олега Шатова и Артема Дзюбу.

– Олег Шатов забил в матче с "Краснодаром", Дзюба – сегодня. Эти 5 потерянных "Зенитом" очков стоили того, чтобы отпускать футболистов в аренду?

– Надо вспомнить, что Шатов и Дзюба не имели постоянного места в составе "Зенита". Их вынудили уйти. Вопрос в другом – кого вместо них взяли? Стоило ли менять Дзюбу на Заболотного и Шатова на Оздоева? Я не перестаю удивляться… Ну отдали игроков, сделайте так, чтобы они против вас не играли. А вот так зачем делать? Эти футболисты "Зенита", которые вернуться в клуб летом, будут играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Не понимаю, ведь обоим можно было запретить играть. Страдают из-за этого болельщики – в очередной раз могут не увидеть Лигу чемпионов в городе, который больше всего этого заслуживает. (Игорь НОВИКОВ)