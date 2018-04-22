Сергей Герасимец: "Отдали Шатова и Дзюбу – так сделайте, чтобы против "Зенита" они не играли"

Экс-нападающий "Зенита" Сергей Герасимец в интервью "СЭ" заявил, что руководство сине-бело-голубых не должно было отдавать в аренду Олега Шатова и Артема Дзюбу.
– Олег Шатов забил в матче с "Краснодаром", Дзюба – сегодня. Эти 5 потерянных "Зенитом" очков стоили того, чтобы отпускать футболистов в аренду?
– Надо вспомнить, что Шатов и Дзюба не имели постоянного места в составе "Зенита". Их вынудили уйти. Вопрос в другом – кого вместо них взяли? Стоило ли менять Дзюбу на Заболотного и Шатова на Оздоева? Я не перестаю удивляться… Ну отдали игроков, сделайте так, чтобы они против вас не играли. А вот так зачем делать? Эти футболисты "Зенита", которые вернуться в клуб летом, будут играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Не понимаю, ведь обоим можно было запретить играть. Страдают из-за этого болельщики – в очередной раз могут не увидеть Лигу чемпионов в городе, который больше всего этого заслуживает. (Игорь НОВИКОВ)
Kupservas
Все просто, как в сказке про руководителей зенита- ДЕНЬГИ ЕСТЬ, УМА НЕ НАДО...
19:17
Gomer8888
а в городе Краснодаре наверное меньше заслуживают?
19:14
Edward CSKA
Ха ХА . А как осенью все уже отдали Чемпионство бомжам!!!!! А щас ноют что Шатов и Дзюба им забил. С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ ЕЩЁ И СТРАДАЮТ!!!! Вот ур....оды!!!! ПОЗОРИЩЕ , НЕ ТО ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ РФПЛ, В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ОПЯТЬ ОТДЫХЕНЧЬ))))) Миллеру привет !!!! ))))))
19:12
Tribunal ZE
Манчини тоже пора на выход и билет ему до Италии купить, пусть катит макаронник в солнечную Италию
19:11
Tribunal ZE
Гнать Дзюбу и Шатова в шею после этих матчей!
19:10
Tribunal ZE
какой дебил договор аренды заключал от Зенита?
19:09
Vedi
Там главное по 10 млн заработать было , вот и заработали .
19:02