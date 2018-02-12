Сергей Герасимец: "Насри? В последнее время чему только не поверишь!"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец, комментируя информацию о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга бывшего игрока "Арсенала" Самира Насри, сказал, что сине-бело-голубые не нуждаются в укреплении состава. Вместе с тем, он допустил, что 30-летний французский полузащитник может присоединиться к российской команде.

– Верите в возможный переход?

– В последнее время чему только не поверишь!

– Если Насри все – таки окажется в Петербурге, сможет ли француз принести пользу команде?

– Сложно сказать, сможет ли он принести пользу. Сейчас он вообще без команды. В Питере сейчас пять аргентинцев, каждый из которых периодически вызывается в национальную сборную. Причем двое из них играют на позиции Насри – это Паредес и Краневиттер. А что тогда делать с Кузяевым, Ерохиным? Разве есть необходимость во французе? Я бы рассматривал возможный переход серьезно, если бы у команды был дефицит игроков. Но "Зенит" расстается с Шатовым, расстается с Дзюбой. И дело не в том, что это плохое игроки, а в том, что налицо перебор футболистов.

– Не кажется ли вам, что в условиях лимита, с учетом большого количества легионеров в "Зените", руководству целесообразнее задумываться о подписании российских игроков?

– Руководство должно думать не о подписании, а о воспитании игроков. Это разные вещи. Лучших российских игроков уже скупили. Я смотрю игры европейских чемпионатов, в последнем матче "Сити" Гвардьола выпустил 17– летнего парня, который отдал голевую передачу (Фил Фоден – Прим. "СЭ") и гордится этим. Мы должны к этому приходить постепенно. Подписать можно кого угодно.

– Чего ждете от игры с "Селтиком"? По силам ли пройти шотландцев?

– Жду открытия сезона, праздника футбола и первого официального матча в новом году. Надеюсь, игра получится интересной. Британский футбол своеобразен и уровень сопротивления будет высок, особенно в Шотландии. Однако, думаю, "Зениту" по силам пройти соперника. (Артем РЯБОВОЛ)