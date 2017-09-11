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12:04 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность, что команда прорвется и начнет забивать. Он также добавил, что сине-бело-голубые под руководством Дика Адвоката тоже начинали с ничьих.

 
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых."Динамо" сдержало Кокорина. Это на самом деле так

"Зенит" после девяти туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Локомотив" на одно очко. В последних двух матчах санкт-петербургский клуб сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) и "Динамо" (0:0).

– Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука – приводит "Р-Спорт" слова Фурсенко. – Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой.

Напомним, Адвокат тренировал "Зенит" в 2006-2009 годах. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России-2007 и Кубок УЕФА в сезоне-2007/08.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170911/1125581673.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Ну если Фурсенко уверен, то можно быть спокойным.

12:13