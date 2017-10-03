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18:05 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Слова Путина воспринял как конструктивную критику"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что его не задели слова Владимира Путина. На совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 Президент РФ обратил внимание на то, что в составе клуба играет слишком много иностранцев.

– Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол, – сказал Фурсенко. – Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой страны. Мы надеемся, что то же самое произойдет с "Зенитом". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Огненный диалог Путина и Фурсенко 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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g2ta

в следующем матче выйдет 11 брёвен !

18:11

ErnstRadir

я бы назвал слова Путина - тупостью.

18:10