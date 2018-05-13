Сергей Фурсенко: "Мы не подведем вас в следующем сезоне"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время вручения приза миллионному посетителю стадиона "Санкт-Петербург" рассказал о планах на будущее.

– У нас был тяжелый сезон, но мы рады, что поставили рекорд, – заявил Фурсенко. – Мы рады приветствовать миллионного зрителя, я вас поздравляю. "Зенит" – чемпион, мы не подведем вас в следующем сезоне.

Во время этой речи Фурсенко освистали болельщики с фанатского сектора "Зенита". (Игорь НОВИКОВ)

В 30-м туре чемпионата России "Зенит" принимает "СКА-Хабаровск". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию.