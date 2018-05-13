Сергей Фурсенко: "Мы не подведем вас в следующем сезоне"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время вручения приза миллионному посетителю стадиона "Санкт-Петербург" рассказал о планах на будущее.
– У нас был тяжелый сезон, но мы рады, что поставили рекорд, – заявил Фурсенко. – Мы рады приветствовать миллионного зрителя, я вас поздравляю. "Зенит" – чемпион, мы не подведем вас в следующем сезоне.
Во время этой речи Фурсенко освистали болельщики с фанатского сектора "Зенита". (Игорь НОВИКОВ)
В 30-м туре чемпионата России "Зенит" принимает "СКА-Хабаровск". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию.
RobertH
Смешно.И ещё вспоминается-там ,где была совесть,там ...вырос.Бодрый парниша.
15:49
sarkis1957
Да, переманите ещё лучших футболистов российского чемпионата (из других сюда едва ли пойдут), посадите их на лавку, сломав им карьеру(привет Новосельцеву, Терентьеву и Полозу) и все будет о-кей!
15:40
Т
непотопляемый
15:20
Andrey_Veselov
В тройке будете?
15:15
koka777
Да вы уже всех просто порвали!!!!!!!!!!!!!Бу-Га-Га!!!!!!!!!
15:12
Thomas_Boy_
Вы и в этом не подвели.
15:09
pBaHble_Tpycbl
чемпион по распилу бабла
15:05