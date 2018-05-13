15:01 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Мы не подведем вас в следующем сезоне"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время вручения приза миллионному посетителю стадиона "Санкт-Петербург" рассказал о планах на будущее.

У нас был тяжелый сезон, но мы рады, что поставили рекорд, – заявил Фурсенко. – Мы рады приветствовать миллионного зрителя, я вас поздравляю. "Зенит" – чемпион, мы не подведем вас в следующем сезоне.

Во время этой речи Фурсенко освистали болельщики с фанатского сектора "Зенита". (Игорь НОВИКОВ)

В 30-м туре чемпионата России "Зенит" принимает "СКА-Хабаровск". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию.

Зенит - СКА-Хабаровск

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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RobertH

Смешно.И ещё вспоминается-там ,где была совесть,там ...вырос.Бодрый парниша.

15:49

sarkis1957

Да, переманите ещё лучших футболистов российского чемпионата (из других сюда едва ли пойдут), посадите их на лавку, сломав им карьеру(привет Новосельцеву, Терентьеву и Полозу) и все будет о-кей!

15:40

Т

непотопляемый

15:20

Andrey_Veselov

В тройке будете?

15:15

koka777

Да вы уже всех просто порвали!!!!!!!!!!!!!Бу-Га-Га!!!!!!!!!

15:12

Thomas_Boy_

Вы и в этом не подвели.

15:09

pBaHble_Tpycbl

чемпион по распилу бабла

15:05

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