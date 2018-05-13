Сергей Федоров: "Руководство "Динамо" удовлетворено итогами сезона"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров сказал, что руководство клуба осталось довольно тем, как команд провела сезон-2017/18. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые обыграли "Спартак" (1:0) и заняли восьмое место в турнирной таблице.

– Руководство "Динамо" удовлетворено результатами сегодняшней игры и сезона в целом, выражает благодарность всем игрокам и тренерскому штабу за достигнутый результат, а болельщикам за единодушную поддержку, – цитирует ТАСС Федорова.

Отметим, что после 12 туров, когда "Динамо" занимало 15-е место, руководство клуба отправило в отставку Юрия Калитвинцева, назначив на пост главного тренера команды Дмитрия Хохлова. В 18 матчах при новом наставнике бело-голубые одержали 8 побед, потерпели 4 поражения и 6 раз сыграли вничью.

Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //

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