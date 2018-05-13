19:36 | Футбол — РФПЛ

Сергей Федоров: "Руководство "Динамо" удовлетворено итогами сезона"

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Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров сказал, что руководство клуба осталось довольно тем, как команд провела сезон-2017/18. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые обыграли "Спартак" (1:0) и заняли восьмое место в турнирной таблице.

– Руководство "Динамо" удовлетворено результатами сегодняшней игры и сезона в целом, выражает благодарность всем игрокам и тренерскому штабу за достигнутый результат, а болельщикам за единодушную поддержку, – цитирует ТАСС Федорова.

Отметим, что после 12 туров, когда "Динамо" занимало 15-е место, руководство клуба отправило в отставку Юрия Калитвинцева, назначив на пост главного тренера команды Дмитрия Хохлова. В 18 матчах при новом наставнике бело-голубые одержали 8 побед, потерпели 4 поражения и 6 раз сыграли вничью.

Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
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Спартак М - Динамо М

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5195948

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bugr1969

При Хохлове согласен , что сыграли концовку нормально . Жаль только, что Панченко сломался и так форму набрать и не смог.

21:15

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