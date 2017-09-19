Семин сказал, что судья начудил. Будогосский согласен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, комментируя работу арбитра Кирилла Левникова на матче 10-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" (0:1), согласился с критикой главного тренера железнодорожников Юрия Семина в адрес рефери. Специалист после завершения встречи с пермской командой заявил, что "судья начудил".

- С огромным уважением отношусь к этому специалисту и вынужден с ним согласиться, - сказал Будогосский в эфире программы "Свисток". - Здесь (в эпизоде с голом "Амкара". - Прим. "СЭ") имело место нарушение правил, которое фактически привело к взятию ворот. Надо разобраться, почему так произошло. Может быть, подвела концентрация внимания.

Эпизоду с взятием ворот предшествовало нарушение правил. Но, хочу сказать, что этот фол не привел непосредственно к голу. Он привел косвенно - пошло развитие ситуации. Мяч отскочил, был нанесен удар по воротам и был забит гол.

Также Будогосский прокомментировал решение судьи не назначать штрафной за фол защитника "Амкара" Михаила Сивакова на нападающем "Локомотива" Эдере.

Нарушение правил имело место. Можно сравнить его с моментом, когда Владимир Сельдяков (арбитр матча "Тосно" - "Спартак", удаливший игрока обороны хозяев Виталия Шахова за нарушение правил перед своей штрафной. - Прим. "СЭ") показал красную карточку. Здесь должны были вынести дисциплинарные санкции. Очень важно "сфотографировать" начало эпизода - в какой позиции находится атакующий игрок. Если бы его не задержали руками, он мог бы улучшить позицию и создать голевой момент.