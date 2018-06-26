19:00 | Футбол — РФПЛ

Семин преподал пример молодежи и выполнил упражнения с канатами в сумасшедшем темпе


71-летний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во время тренировочного сбора команды в австрийском Бад Кляйнкирххайме показал мастер-класс в упражнении с канатами.

- Узнали этого парня? Все равняемся на него!, - говорится в сообщении "Локомотива".

Отметим, что упражнение с канатами помогает укрепить мышцы брюшного пресса, руки и плечи, нагрузить ноги.

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