Семин преподал пример молодежи и выполнил упражнения с канатами в сумасшедшем темпе

71-летний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во время тренировочного сбора команды в австрийском Бад Кляйнкирххайме показал мастер-класс в упражнении с канатами.

- Узнали этого парня? Все равняемся на него!, - говорится в сообщении "Локомотива".



Отметим, что упражнение с канатами помогает укрепить мышцы брюшного пресса, руки и плечи, нагрузить ноги.

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