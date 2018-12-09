Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Вы готовы поклясться, что у Дзюбы травма? И его отсутствие не связано с интервью, которое еще не опубликовано, но уже широко обсуждается.

– Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно несовместимо. Во-вторых, я вам сказал, что у него травма. Я это сказал, а ваше дело верить или не верить. Я не могу вас заставить.

– Что с Ерохиным?

– Посмотрим. Вообщем там было нарушение, которое тянуло на прямую красную карточку. Игра очень опасная, был серьезный риск. Момент неприятный. Дай бог, чтобы не было ничего серьезного.

– Какую бы оценку вы поставили себе за первую половину сезона?

– Команда идет на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. А оценки не мне давать. Где-то мы могли сыграть лучше. У нас были хорошие матчи и не очень хорошие.

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