Семак рассказал о любви

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в Инстаграме рассказал о своей супруге Анне.

- Любовь всей моей жизни... Хотелось бы немного рассказать о самом важном, что происходит в нашей жизни - о любви. С возрастом начинаешь лучше понимать, что тебе нужно и какую цену ты готов заплатить за счастье. Путь очень сложный и тернистый, - написал тренер. - Дорога к понимаю себя, других не может быть простой. Идеальных людей не существует, каждый допускает ошибки. Ошибка это падение, после которого ты должен осознать, зачем тебе она дана, вставать и идти дальше. Самое важное - никогда не сдаваться. Не нужно никого идеализировать, надо принимать людей такими, какие они есть. Смотреть внутрь себя, искать причины ссор и размолвок, которые иногда случаются. Я благодарен судьбе за то, что встретил мою прекрасную супругу Анну. Полюбил всем сердцем и душой. Ощущаю невероятную привязанность и благодарность за наших прекрасных детей. За моменты счастья, которые испытываем вместе. Спустя многие годы жизни понимать что ни дня, ни часа, ни минуты не могу жить без тебя. Ты навсегда в моем сердце. Спасибо что ты есть у меня.

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