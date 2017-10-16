Семак получил премию за помощь детям-сиротам

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак стал лауреатом премии "Крылья аиста"-2017, которая учреждена властями Москвы. Пятикратный чемпион России получил награду в номинации "Персона" за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот, сообщает официальный сайт премии.

Награждение с участием мэра Москвы Сергея Собянина состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Семак, напомним, в прошлом году с супругой Анной удочерил девочку с ограниченными возможностями, которая стала восьмым ребенком в семье.