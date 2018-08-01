Селихов провел тренировку с мячом

Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. На сегодняшнем занятии 24-летний футболист тренировался с мячом, информирует клубная пресс-служба.
Селихов получил травму в мае. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
⚽️🧤 Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. Сегодня наш вратарь работал с мячом.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 августа 2018 г.
Ждем возвращения, Саша! 🔴⚪️💪🏻#Спартак #АлександрСелихов #Spartak pic.twitter.com/P0LBTyT19V