Селихов провел тренировку с мячом

Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. На сегодняшнем занятии 24-летний футболист тренировался с мячом, информирует клубная пресс-служба.

Селихов получил травму в мае. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.