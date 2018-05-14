Селихов прооперирован в Риме

Вратарь "Спартака" Александр Селихов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из клиники в Риме. Голкипер красно-белых 11 мая получил травму ахилла на одной из тренировок команды, а в понедельник был прооперирован.

"Круасаны пока не давали, но чувствую себя хорошо, - написал Селихов. - Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно".

Напомни, в завершившемся сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль". Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России и получили право сыграть в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) 14 Май 2018 в 3:08 PDT

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