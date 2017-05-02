Сегодня "Краснодар" сделает два заявления

Сегодня "Краснодар" планирует сделать два официальных заявления, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что они будут опубликованы в течение дня.
Напомним, что вчера команда в матче 26-го тура чемпионата России сыграла вничью с "Анжи" (0:0). "Быки" занимают четвертое место в турнирной таблице.
ladafan
шалима уберут а назначут Леню!!!
10:01
alar
Григорян станет главным тренером Краснодара?
09:57
naiff
первое и второе)))
09:56
Кремень
Очень надеюсь что заявление по Игорю. Я уж хотел открытое письмо писать, ибо нельзя столько времени терять на тренера, у которого нет потенциала. Особенно когда команду новую строить надо.
09:56
EASt1
дошло наконец-то, что недотренера убрать пора
09:45
SerBel90
неужто физрука выгонят
09:44