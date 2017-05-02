Сегодня "Краснодар" сделает два заявления

Сегодня "Краснодар" планирует сделать два официальных заявления, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что они будут опубликованы в течение дня.

Напомним, что вчера команда в матче 26-го тура чемпионата России сыграла вничью с "Анжи" (0:0). "Быки" занимают четвертое место в турнирной таблице.