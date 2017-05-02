09:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сегодня "Краснодар" сделает два заявления

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Сегодня "Краснодар" планирует сделать два официальных заявления, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что они будут опубликованы в течение дня.

Напомним, что вчера команда в матче 26-го тура чемпионата России сыграла вничью с "Анжи" (0:0). "Быки" занимают четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128868

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ladafan

шалима уберут а назначут Леню!!!

10:01

alar

Григорян станет главным тренером Краснодара?

09:57

naiff

первое и второе)))

09:56

Кремень

Очень надеюсь что заявление по Игорю. Я уж хотел открытое письмо писать, ибо нельзя столько времени терять на тренера, у которого нет потенциала. Особенно когда команду новую строить надо.

09:56

EASt1

дошло наконец-то, что недотренера убрать пора

09:45

SerBel90

неужто физрука выгонят

09:44