Себастьян Дриусси: "Мы, игроки "Зенита", прекрасно понимаем, чего хочет Семак"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, как ему работается под руководством нового тренера команды Сергея Семака.
Семак стал тренером питерского клуба в конце мая, сменив на этом посту Роберто Манчини.
- Что вы знали о Сергее Семаке до того, как встретились с ним на сборах?
- Честно говоря, не так много. Только то, что видел на протяжении прошлого сезона, - цитирует Дриусси официальный сайт "Зенита". - Знаю, что "Уфа" - это клуб с не самыми большими амбициями. Но они очень хотели добиться успеха, и то, что им в итоге удалось, - это очень высокий результат. Безусловно, во многом это заслуга именно тренера. Его работа с "Уфой" говорит сама за себя.
- Вы все команды тренера понимаете?
- Я бы не сказал, что они сильно отличаются от тех, к котором мы уже привыкли за прошлый сезон. Схема игры, некоторые моменты во многом схожи. Сергей Семак любит играть, дает футболистам пространство, возможность что-то придумать. Мы такое только приветствуем, ведь это тот футбол, который нам очень нравится. Так что мы прекрасно понимаем, чего хочет новый главный тренер.
- Семака можно сравнить с Марсело Гальярдо, под руководством которого вы играли в "Ривер Плейте"?
- Как раз сегодня обсуждали это с Краневиттером (Матиас, полузащитник "Зенита". - Прим. "СЭ"). Он играл в "Ривере", когда Гальярдо только начинал свою тренерскую карьеру. Матиас сказал, что по интенсивности, по тем упражнениям, которые Семак предлагает футболистам, он очень напоминает именно его.
Контракт Семака с "Зенитом" рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-25-sebastyan-driussi-prekrasno-ponimaem-chego-khochet-novyy-glavnyy-trener.htm
- Сергей Семак
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