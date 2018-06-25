Себастьян Дриусси: "Мы, игроки "Зенита", прекрасно понимаем, чего хочет Семак"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, как ему работается под руководством нового тренера команды Сергея Семака.

Семак стал тренером питерского клуба в конце мая, сменив на этом посту Роберто Манчини.

- Что вы знали о Сергее Семаке до того, как встретились с ним на сборах?

- Честно говоря, не так много. Только то, что видел на протяжении прошлого сезона, - цитирует Дриусси официальный сайт "Зенита". - Знаю, что "Уфа" - это клуб с не самыми большими амбициями. Но они очень хотели добиться успеха, и то, что им в итоге удалось, - это очень высокий результат. Безусловно, во многом это заслуга именно тренера. Его работа с "Уфой" говорит сама за себя.

- Вы все команды тренера понимаете?

- Я бы не сказал, что они сильно отличаются от тех, к котором мы уже привыкли за прошлый сезон. Схема игры, некоторые моменты во многом схожи. Сергей Семак любит играть, дает футболистам пространство, возможность что-то придумать. Мы такое только приветствуем, ведь это тот футбол, который нам очень нравится. Так что мы прекрасно понимаем, чего хочет новый главный тренер.

- Семака можно сравнить с Марсело Гальярдо, под руководством которого вы играли в "Ривер Плейте"?

- Как раз сегодня обсуждали это с Краневиттером (Матиас, полузащитник "Зенита". - Прим. "СЭ"). Он играл в "Ривере", когда Гальярдо только начинал свою тренерскую карьеру. Матиас сказал, что по интенсивности, по тем упражнениям, которые Семак предлагает футболистам, он очень напоминает именно его.

Контракт Семака с "Зенитом" рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.