Сайт "Спартака" вышел из строя после старта продаж билетов на матч с "Зенитом"

Сайт московского "Спартака" по онлайн-продаже билетов вышел из строя после старта продаж билетов на игру 23-го тура чемпионата России с "Зенитом". Сегодня в 12.00 по московскому времени стартовал третий этап продажи, когда билеты могут приобрести все фанаты, а не только владельцы абонементов, но вскоре сайт стал недоступен. В 14.10 работа возобновилась, но вскоре вновь сайт вышел из строя. Эта ситуация вызвала недовольство у болельщиков красно-белых в социальных сетях. Матч состоится 16 апреля на "Открытие Арене".