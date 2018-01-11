"Сантос" готов отпустить Вериссимо в "Спартак" более чем за 10 миллионов евро

"Сантос" готов отпустить защитника Лукаса Вериссимо в "Спартак" только за цену, превышающую 10 миллионов евро, сообщает Sambafoot. Отмечается, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому он не готов продать 22-летнего игрока за 8 миллионов, которые предлагают красно-белые.

Ранее стало известно, что Вериссимо также интересуется английский клуб, название которого не раскрывается.

В этом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.