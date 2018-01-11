10:54 | Футбол — РФПЛ

"Сантос" готов отпустить Вериссимо в "Спартак" более чем за 10 миллионов евро

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"Сантос" готов отпустить защитника Лукаса Вериссимо в "Спартак" только за цену, превышающую 10 миллионов евро, сообщает Sambafoot. Отмечается, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому он не готов продать 22-летнего игрока за 8 миллионов, которые предлагают красно-белые.

Ранее стало известно, что Вериссимо также интересуется английский клуб, название которого не раскрывается.

В этом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дойка свиней началась. у-ха-ха. В итоге выложат 12-15 за пляжника. Будут с Педрошей по ночным клубам ходить в масквабаде.

14:02

SForever

Началось: 6, 8, 10, 12 млн ... Пусть сидит в своем Сантосе и зреет для сборной.

13:56

pahom-17

оно и понятно..там проблемы финансовые..да еще права на этого футболера у пяти..и всем надо и все хотят не мало..хлопотное это дело..пусть сидит там..как Луан..а то старая как под копирку песня..прямо цыгане..))))

13:07

Бурый аз есьм

берём.десятка - не так и много

12:00

Boublik

Будет как с Луаном, возьмут у Сантоса какой-нибудь шлак....за 8

11:34

old grumbler

Cантос то готов, вот только Спартак совсем к этому не готов...

11:31

Курдин

Отмечается, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому они отказываются от 8 миллионов

11:24

alex-ls

проще 3-ку заплатить коллекторам, они сам за такие деньги все уладят с бразилами :D

11:15