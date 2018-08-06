Самедов – о рождении третьего сына: "Нет слов, чтобы передать мою радость"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, 6 августа в третий раз ставший отцом, сказал, что его супруга Юлия чувствует себя хорошо. Молодые родители еще не решили, как назовут третьего сына.

– Всю ночь провел в клинике, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Самедова. – Кроха появилась на свет в 6:16 утра. Уже держал его на руках. Юля чувствует себя хорошо. Это мой третий сын. Богдану девять лет, Илье два годика. Сейчас испытываю огромное счастье и ощущаю большую ответственность. В общем, нет слов, чтобы передать мою радость!