Сальваторе Боккетти: "После удаления Фернанду не было мысли, что не сможем удержать победу"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы над "Зенитом" (3:1) отметил, что этот успех позволил его команде вернуться в чемпионскую гонку. По его словам, встреча получилась эмоциональной.

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Конечно, эмоциональный получился матч, какими всегда бывают игры между "Спартаком" и "Зенитом". Для нас это очень важная победа, потому что сейчас мы вернулись в чемпионскую гонку.

– Как оцените судейство? Красная карточка Фернанду по делу?

– Нет. И не только карточка. Арбитр допускал много мелких ошибок.

– В игре было много стычек между футболистами. Это эмоции или попытка оказать давление на соперника, чтобы он понял, кто здесь хозяин?

– Когда играешь против "Зенита", это очень эмоционально, потому что выиграть хотят обе команды.

– После удаления Фернанду не было мыслей, что опять не сможете удержать победу?

– Нет. Даже после ухода Фернанду, мы контролировали ход матча, а пи терцы создали не так много опасных моментов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)