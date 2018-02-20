С "Ростова" снят запрет на регистрацию футболистов

По информации "СЭ", сегодня РФС снял запрет с "Ростова" на регистрацию новых футболистов. Такое решение принято Палатой по разрешению споров в связи с тем, что клуб рассчитался по долгам по зарплате перед футболистами, которые уже покинули команду. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщал, что полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подал жалобу на свой бывший клуб "Ростов" в палату по разрешению споров РФС. По словам футболиста, ростовский клуб задолжал ему 25 миллионов рублей зарплаты и премиальных.