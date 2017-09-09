Рыбус вернулся из сборной Польши в "Локомотив" с небольшой травмой

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" сообщил, что полузащитник Мачей Рыбус вернулся из расположения сборной Польши с небольшой травмой. Хавбек сыграл за национальную команду во встрече отборочного турнира чемпионата мира со сборной Казахстана (3:0).

- Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного, - цитирует ТАСС Семина. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка.

Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран" (4:1), проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом".

Напомним, что матч "Ахмат" – "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.