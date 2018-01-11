Рязанцев и Гасилин вместе с "Амкаром" отправились на сбор в Турцию

"Амкар" отправился в Турцию на первый сбор, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что на сборе будут работать 30 футболистов, в том числе пропускавшие конец первой части сезона чемпионата России из-за различных повреждений защитник Михаил Сиваков, полузащитники Александр Рязанцев и Сергей Баланович. К команде также присоединился восстановившийся после операции нападающий Алексей Гасилин.

Полностью состав "Амкара" на сбор выглядит следующим образом:

вратари – Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт;

защитники – Петар Занев, Брайн Идову, Александр Милькович, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Николай Зайцев, Михаил Сиваков;

полузащитники – Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Браун Форбс, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев, Сергей Баланович;

нападающие – Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Алексей Гасилин.

Тренерский штаб команды также привлек к сбору пятерых игроков, выступавших в первой части сезона за молодежный состав – вратаря Егора Седова, защитников Василия Алейникова и Рустама Вазитдинова, полузащитника Вадима Чухланцева и нападающего Антона Гооге.

Отмечается, что часть игроков вылетела утром из Перми, часть присоединится к ним в Москве, иностранцы прилетят сразу в Турцию. Сегодня футболисты проведут первую тренировку, а с 12 января будут заниматься два раза в день.

Первая половина сбора будет посвящена физической подготовке, на вторую придутся три игры. 24 января "Амкар" сыграет с польской "Короной", 27-го – с болгарским "Берое", 31-го – с белградской "Црвеной Звездой".