Рустем Мухаметшин: "Приехали за победой над "Локомотивом"

Полузащитник "Тосно" Рустем Мухаметшин в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команда приехала за победой. Он также добавил, что "Тосно" удается навязывать сопернику свою игру.

– Матч для нас складывается неплохо. Мы навязываем свою игру, надо продолжать в том же духе, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мухаметшин. – У "Локомотива" был один момент в конце тайма, мы потеряли немного концентрацию. В принципе все хорошо, будет момент – забьем. Надо играть на победу, для этого мы и приехали.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"