Руслан Нигматуллин – о Глушакове: "Если психологическое давление станет невыносимым, следует уйти и обыграть "Спартак"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" негативное отношение фанатов красно-белых к капитану команды Денису Глушакову, которого трибуны освистывали и оскорбляли по ходу домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2).

– От любви до ненависти – один шаг, – сказал Нигматуллин. – Только все кричали, что Гулшаков – это похороны, а теперь их устраивают самому Денису на футбольном поле. Причем те же болельщики, которые его боготворили и носили на руках. К сожалению, футбол бывает так жесток. Я не в курсе претензий спартаковских фанатов, у каждого правда своя, и справедливости, наверное, тут не найти. Как бывший игрок, встану на сторону футболиста и постараюсь его поддержать. Потому что болельщиков – много, а футболист – один, на которого все свалилось. К тому же семейные неурядицы… Все это может сломать человека.

Что ему посоветовать? С одной стороны, у него контракт. С другой – болельщики, которые не хотят его воспринимать. Сейчас нужно дождаться прихода нового тренера и посмотреть, насколько он будет рассчитывать на Глушакова. Однако если играть станет физически невозможно под таким психологическим давлением, следует уйти и постараться обыгрывать уже "Спартак". Конечно же, это крайняя мера. Хотелось бы, что Глушаков был бы еще полезен своей команде, как раньше. (Игорь Новиков)