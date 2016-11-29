Руслан Киселев: "Вполне возможно, что сроки погашения долгов в "Томи" могут быть сдвинуты"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал "СЭ" ситуацию с выплатами долгов перед командой. Он отметил, что сегодня губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин должен созвониться с главным тренером команды Валерием Петраковым. По словам Киселева, не исключено, что сроки выплат могут сдвинуться. Напомним, что в "Томи" задержки по зарплате и премиальным составляют почти шесть месяцев.

– Ранее сообщалось, что выплаты по долгам будут произведены в ноябре. Есть ли подвижки в этом вопросе?

– Ноябрь еще не закончился, мы тоже ждем.

– Допускаете, что сроки могут быть сдвинуты?

– Вполне возможно. Сегодня губернатор должен созваниваться с главным тренером команды, что-то может проясниться. Мы планомерно готовимся к матчу с "Локомотивом". (Сергей АСТАХОВ)