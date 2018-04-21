"Рубин" проведет матч с "Ростовом" в юбилейной форме

"Рубин" в Твиттере опубликовал фотографии специальной формы, в которой команда проведет матч 27-го тура чемпионата России против "Ростова". Экипировка казанцев посвящена 60-летию клуба - он был основан 20 апреля 1958 года.

"Ростов", в свою очередь, выйдет на игру в желтой форме.

Матч "Рубин" - "Ростов" состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Сегодня играем в юбилейном 🎈



Как вам форма, рубиновые? Палец вверх 👍, если нравится ❤💚



📢В 13:30 начнется развлекательная программа перед стадионом

А в ⌚16:30 матч #РубинРостов

Все на "Центральный" 👏👏👏 pic.twitter.com/7fvY5nKSmC – "Рубин" Казань (@fcrk) 21 апреля 2018 г.

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