"Рубин" проведет матч с "Ростовом" в юбилейной форме

"Рубин" в Твиттере опубликовал фотографии специальной формы, в которой команда проведет матч 27-го тура чемпионата России против "Ростова". Экипировка казанцев посвящена 60-летию клуба - он был основан 20 апреля 1958 года.
"Ростов", в свою очередь, выйдет на игру в желтой форме.
Матч "Рубин" - "Ростов" состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сегодня играем в юбилейном 🎈– "Рубин" Казань (@fcrk) 21 апреля 2018 г.
Как вам форма, рубиновые? Палец вверх 👍, если нравится ❤💚
📢В 13:30 начнется развлекательная программа перед стадионом
А в ⌚16:30 матч #РубинРостов
Все на "Центральный" 👏👏👏 pic.twitter.com/7fvY5nKSmC
👕👖– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 апреля 2018 г.
Форма команд на сегодняшний матч#РубинРостов pic.twitter.com/pZ0eMMtFIL
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