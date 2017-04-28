"Рубин" победил "Локомотив" в молодежном первенстве

"Рубин" в матче молодежного первенства премьер-лиги в гостях победил "Локомотив" со счетом 3:1. Дубль оформил Дмитрий Каменщиков. Отметим, что железнодорожники играли в меньшинстве - на 42-й минуте встречи с поля был удален Даниил Куликов.
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26-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:3 (1:3)
Голы: Каменщиков, 22 (0:1). Вагабов, 35 (1:1). Макеев, 40 (1:2). Каменщиков, 45+1 (1:3).
Удаление: Куликов ("Локомотив"), 42.
Судья: Синяков (Новосибирск).