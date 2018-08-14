РПЛ поддерживает идею создания стабилизационного финансового фонда

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что руководство лиги поддерживает идею создания стабилизационного фонда для клубов, испытывающих серьезные финансовые проблемы.

Ранее президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что долги клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день, генеральный директор Олег Флегонтов подчеркнул, что акция "Анжи" Живи!" эффекта не принесла.

- Несколько руководителей клубов обратились ко мне с предложением создания специального стабилизационного фонда для клубов, испытывающих финансовые трудности, - цитирует ТАСС Прядкина. - Я поддерживаю данные начинания, так как это и ошибка руководителей, когда на старте чемпионата уже один клуб может сняться с розыгрыша. Для нашего чемпионата, который занимает лидирующие позиции в европейском рейтинге, это неприемлемо.

Каждый клуб, в том числе и лидеры, могут сталкиваться с определенными финансовыми трудностями. Если и создавать фонд, то он должен в равной степени работать для каждого клуба лиги. Всегда надо работать наперед. Должен быть жесткий финансовый контроль, что и будет со следующего сезона.

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