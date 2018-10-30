РПЛ – о матчах в манежах: "Футбол должен быть на улице, или на таких стадионах, как в Санкт-Петербурге"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам матчей 12-го тура чемпионата России прояснил ситуацию по использованию манежей клубами в связи с похолоданием и скорым наступлением зимы.

В качестве примера был взят "Енисей", которому до паузы в чемпионате осталось провести две домашних игры.

– "Енисей" сможет использовать манеж только для матчей первенства молодежного первенства, – сказал Пышкин. – А матчи РПЛ – нет, потому что манеж не соответствует – у него нет категории.

– "Урал" раньше играл в манеже. Регламент изменился, или в Екатеринбурге можно, а в Красноярске нельзя?, – вопрос директору РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александру Мейтину.

– Ни в Екатеринбурге, ни в Красноярске играть в манеже нельзя, потому что манеж не соответствует требованиям стандарта РФС о проведении матчей премьер-лиги, – сказал Мейтин. – Это правильно, потому что [в манеже] мы не ощущаем, что мы на футболе.

Чувство, что мы на какой-то тренировке. Совершенно другой звук, совершенно другое качество картинки. Кончено, это не на пользу футболу, а только во вред. Мы считаем, что футбол должен быть на улице, или на таких стадионах, как в Санкт-Петербурге. (Андрей Михайлов)

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