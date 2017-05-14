"Ростов" победил "Рубин" - 4:2!

"Ростов" в домашнем матче 28-го тура премьер-лиги "Рубин" (4:2). Счет уже на 7-й минуте встречи из офсайда открыл Сердар Азмун, через 12 минут отличился Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун оформил дубль, затем голами обменялись Кристиан Нобоа и Янн М'Вила. В концовке встречи Максим Канунников забил второй мяч казанцев.

Отметим, что "Ростов", для которого эта игра была последней в чемпионате на своем поле, пропустил от "Рубина" столько же, сколько от остальных 14 команд.

Кроме того, "Ростов" не проигрывает дома второй чемпионат подряд.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – 4:2 (2:0)

Голы: Азмун, 7 (1:0). Полоз, 19 (2:0). Азмун, 51 (3:0). Нобоа, 73 (4:0). М'Вила, 75 (4:1). Канунников, 87 (4:2).

"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Мевля (Симич, 56), Гацкан, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Цакташ (Сонг, 76), М`Вила, Рочина (Ахметов, 87), Ткачук, Канунников.

Предупреждения: Кудряшов, 22. Ахметов, 90.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

14 мая. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"