"Ростов" победил "Рубин" - 4:2!

"Ростов" в домашнем матче 28-го тура премьер-лиги "Рубин" (4:2). Счет уже на 7-й минуте встречи из офсайда открыл Сердар Азмун, через 12 минут отличился Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун оформил дубль, затем голами обменялись Кристиан Нобоа и Янн М'Вила. В концовке встречи Максим Канунников забил второй мяч казанцев.
Отметим, что "Ростов", для которого эта игра была последней в чемпионате на своем поле, пропустил от "Рубина" столько же, сколько от остальных 14 команд.
Кроме того, "Ростов" не проигрывает дома второй чемпионат подряд.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – 4:2 (2:0)
Голы: Азмун, 7 (1:0). Полоз, 19 (2:0). Азмун, 51 (3:0). Нобоа, 73 (4:0). М'Вила, 75 (4:1). Канунников, 87 (4:2).
"Ростов": Медведев, Калачев, Сесар Навас, Мевля (Симич, 56), Гацкан, Кудряшов, Киреев (Терентьев, 12), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Цакташ (Сонг, 76), М`Вила, Рочина (Ахметов, 87), Ткачук, Канунников.
Предупреждения: Кудряшов, 22. Ахметов, 90.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).
14 мая. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 1:0 7' Сердар Азмун pic.twitter.com/Kv6xpJIsfP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 2:0 19' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/NIXkqu0zZ6– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 3:0 51' Сердар Азмун (дубль) pic.twitter.com/fIfk79OhhQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 4:0 73' Кристиан Нобоа pic.twitter.com/PXIcbxdCPg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 4:1 75' Янн М’Вила @yannmvilafr pic.twitter.com/UFK8vJ9MPG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #РостовРубин 4:2 87' Максим Канунников @MaxKanunnikov pic.twitter.com/1PuEaYG0bP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Препод
Я иногда болел за Ростов в еврокубках ! А зря ! Все бывшие рубиновцы уже давно стали ростовчанами ! Так что не выйдете вы в еврокубки !
21:08
Fajyz
Пока свободен Кононов нужно начинать переговоры.
21:02
Fajyz
Мотивация нулевая, ждут смены тренерского штаба.
21:01
Препод
Когда уже уволят наконец из клуба этого бездарного тренера Грасиа вместе с этими Санчесами ? Он позорит футбол и спорт Татарстана ! Сколько можно на это смотреть ? Хватит уже !
20:59
Никифор
Умеет безбородов ломать игру. Якобы не заметил оффса, клован)))
20:58