"Ростов" забил гол из офсайда

На 7-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" ошибочное решение приняла бригада Владислава Безбородова, засчитав гол хозяев поля. Сердар Азмун, отправивший мяч в сетку, в момент передачи Сесара Наваса располагался за линией офсайда – он был ближе к линии ворот, чем опекавший его Олег Кузьмин. Однако второй ассистент Андрей Веретешкин ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" и не дал соответствующий сигнал Безбородову. (Александр БОБРОВ)
marksan
1aceace_____ А где там красная бутса и у кого? Дальтоник?
19:35
marksan
Великий рефери Безбородов опять отличился, однако!
19:33
merniloskut
Чистейший!
19:33
1aceace
в СЭ надо к окулисту сходить песателям. где они вне игры увидели? красная бутса как минимум не дальше от ворот, чем бутса азмуна
19:31
Jearom
с микрометром уже офсайды начали искать. Сомнения - в пользу атаки.
19:28