"Ростов" забил гол из офсайда

На 7-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" ошибочное решение приняла бригада Владислава Безбородова, засчитав гол хозяев поля. Сердар Азмун, отправивший мяч в сетку, в момент передачи Сесара Наваса располагался за линией офсайда – он был ближе к линии ворот, чем опекавший его Олег Кузьмин. Однако второй ассистент Андрей Веретешкин ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" и не дал соответствующий сигнал Безбородову. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"