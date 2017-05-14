19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" забил гол из офсайда

Момент с голом Азмуна. Момент с голом Азмуна. Момент с голом Азмуна.
Момент с голом Азмуна.
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На 7-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Ростов""Рубин" ошибочное решение приняла бригада Владислава Безбородова, засчитав гол хозяев поля. Сердар Азмун, отправивший мяч в сетку, в момент передачи Сесара Наваса располагался за линией офсайда – он был ближе к линии ворот, чем опекавший его Олег Кузьмин. Однако второй ассистент Андрей Веретешкин ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" и не дал соответствующий сигнал Безбородову. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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marksan

1aceace_____ А где там красная бутса и у кого? Дальтоник?

19:35

marksan

Великий рефери Безбородов опять отличился, однако!

19:33

merniloskut

Чистейший!

19:33

1aceace

в СЭ надо к окулисту сходить песателям. где они вне игры увидели? красная бутса как минимум не дальше от ворот, чем бутса азмуна

19:31

Jearom

с микрометром уже офсайды начали искать. Сомнения - в пользу атаки.

19:28