"Ростов" опроверг информацию о миллионных долгах

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что у клуба на данный момент практически нет долгов.

- Значительная часть долгов клуба погашена еще зимой, - цитируют "Известия" Арутюнянца. - На сегодняшний день "Ростов" практически не имеет долгов. Перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам. Долгов перед ними нет.

В августе прошлого года появилась информация о том, что Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с "Ростова" 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка.

Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.В результате ненадлежащего исполнения "Ростовом" обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

В феврале текущего года сообщалось о том, что полузащитник Александр Ерохин подал жалобу в палату по разрешению споров РФС на свой бывший клуб за то, который задолжал ему 25 миллионов рублей зарплаты и премиальных. В этом же месяце РФС получил заявление от защитника "Рубина" Федора Кудряшова о взыскании долга в 200 тысяч евро (14 миллионов рублей).