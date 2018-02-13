"Ростов" на сборе в Малаге сыграет с тремя норвежскими клубами

"Ростов" на официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей команды на третьем учебно-тренировочном сборе в Малаге. Соперниками команды Валерия Карпина станут три норвежских клуба - "Олесунн", "Тромсе" и "Стабек".
Расписание матчей "Ростова":
17 февраля. "Ростов" - "Олесунн"
18 февраля. "Ростов" - "Тромсе"
23 февраля. "Ростов" - "Стабек"
Напомним, "Ростов" отправился на сбор в Малагу сегодня, 13 февраля. Дончане будут готовиться к возобновлению чемпионата России в Испании до 24 февраля.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
ЗЮК~
11 на 33?
11:27