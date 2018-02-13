"Ростов" на сборе в Малаге сыграет с тремя норвежскими клубами

"Ростов" на официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей команды на третьем учебно-тренировочном сборе в Малаге. Соперниками команды Валерия Карпина станут три норвежских клуба - "Олесунн", "Тромсе" и "Стабек".

Расписание матчей "Ростова":

17 февраля. "Ростов" - "Олесунн"

18 февраля. "Ростов" - "Тромсе"

23 февраля. "Ростов" - "Стабек"

Напомним, "Ростов" отправился на сбор в Малагу сегодня, 13 февраля. Дончане будут готовиться к возобновлению чемпионата России в Испании до 24 февраля.