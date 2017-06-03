19:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" между Рахимовым и Кучуком выберет последнего

Леонид КУЧУК. Фото Виталий ТИМКИВ
Леонид КУЧУК. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Ростов" завершил консультации с кандидатами на пост главного тренера.

Выбор был между четырьмя специалистами: Дмитрием Кириченко (в прошлом сезоне занимал пост тренера ростовчан), Рашидом Рахимовым (экс-"Терек"), Робертом Евдокимовым (экс-"Оренбург") и Леонидом Кучуком (работает главным тренером украинской "Стали").

На финальном этапе предпочтение было отдано Рахимову и Кучуку – клуб провел консультации с обоими специалистами. Вероятность того, что в ближайшее время Кучук попытается завершить работу в "Стали" и трудоустроиться в "Ростове", достаточно велика. Специалист, по некоторым данным, подпишет двухлетний контракт. При этом Кучук приедет в "Ростов" со своим штабом, и в этой ситуации судьба Кириченко неясна.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (8)
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14BrGRU

ну что же, в след за Кубанью по проторенной дорожке.

20:02

andy777

А что, Кириченко главным тренером оставить не рискнули?!!! Он хоть уже в курсе всех тренировочных процессов Бердыева был! С другими тренерами может уже и на дно слиться или вылететь в ФНЛ.

20:02

Свинству Бой!

Будет Кучук, с ним проще пилить. Прохиндеи сейчас о команде не думают, а вот о том как бюджетные денюжки освоить- думают. До свидания жмыхоеды из подсолнуховой республики.

20:00

evgeniy5159

ростов будет первый кандидат на вылет в фнл. они написали что будут наказывать болельщиков за неправильную критику? они уже наказали болельщиков выбрав борьбу за выживание. опять пустые трибуны ещё больше безденежье. никто ставить на этого тренера не будет.да и хорошего класса футболисты к нему не пойдут.Так что руководство уже всех наказало.

19:58

самарец

конец команде будет если Кучук придёт !! лучше Рахимов а ещё лучше оставьте Кириченко Он свой!! а то получается главный кукловод ушёл и все куклы стали "не живыми"

19:44

grroznyi85

Рахимов будет мешать бабки пилить что-ли?

19:37

Кто-то как Луна

Не нужен нам этот мутный тип, не нужен

19:35

maischew2013

Только не Кучук! Лучше уж Рахимов

19:32