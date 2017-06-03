"Ростов" между Рахимовым и Кучуком выберет последнего

"Ростов" завершил консультации с кандидатами на пост главного тренера.

Выбор был между четырьмя специалистами: Дмитрием Кириченко (в прошлом сезоне занимал пост тренера ростовчан), Рашидом Рахимовым (экс-"Терек"), Робертом Евдокимовым (экс-"Оренбург") и Леонидом Кучуком (работает главным тренером украинской "Стали").

На финальном этапе предпочтение было отдано Рахимову и Кучуку – клуб провел консультации с обоими специалистами. Вероятность того, что в ближайшее время Кучук попытается завершить работу в "Стали" и трудоустроиться в "Ростове", достаточно велика. Специалист, по некоторым данным, подпишет двухлетний контракт. При этом Кучук приедет в "Ростов" со своим штабом, и в этой ситуации судьба Кириченко неясна.