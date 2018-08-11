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"Ростов" - "Крылья Советов": Соболев забил потрясающий гол и рассмешил Тихонова


"Крылья Советов" открыли счет в матче третьего тура российской премьер-лиги с "Ростовом". В добавленное время первого тайма отличился Александр Соболев. Ему удался гол-красавец.

Соболев получил мяч перед штрафной, поочередно обыграл Паршивлюка и Сигурдссона, а затем с левой нанес обводящий удар в левую от себя "шестерку". Абаев лишь проводил мяч взглядом.

Увидев гол, главный тренер самарцев Андрей Тихонов даже рассмеялся. По всей видимости, он не ожидал таких нестандартных действий от 21-летнего форварда.

"Ростов" - "Крылья Советов": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча 

Ростов - Крылья Советов

 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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