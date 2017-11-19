18:20 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" и "Амкар" сыграли вничью, не забив по пенальти

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"Ростов" дома сыграл вничью с "Амкаром" в матче 17-го тура чемпионата России – 0:0.

На 78-й минуте защитник ростовчан Сверрир Ингасон не забил пенальти. Исландец пробил по центру, мяч ногами отбил вратарь Артур Нигматуллин. 11-метровый был назначен после фола на Александре Гацкане.

При этом на второй добавленной минуте хавбек пермяков Михаил Гащенков заработал пенальти, а полузащитник Михаил Сиваков попал в штангу.

"Ростов" остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. "Амкар" с 18-ю баллами расположился на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Амкар" (Пермь) - 0:0

Нереализованные пенальти: Ингасон (Ростов), 80 (вратарь), Сиваков (Амкар), 90+2 (штанга).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Калачев (Зуев, 67), Гацкан, Маер, Ионов (Думбья, 77), Шомуродов (Бухаров, 58).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Занев, Зайцев, Идову, Огуде, Сиваков, Комолов (Гащенков, 90), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 74).

Предупреждения: Зайцев, 27. Гацкан, 33. Белоруков, 65. Идову, 79.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).

19 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар" //
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России - здесь

Ростов - Амкар
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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alexway.67

Как говорил один известный футболист: игра была равна, играли два го.на. После прошлого тура задавал вопрос и после этого он актуален. Господин тренер, вы вообще у кого выигрывать собираетесь? Если такие команды как Амкар, Ахмат и СКА Хабаровск не можете. Или готовите команду к рекордной победной серии в следующем сезоне... в ФНЛ?

18:37

werder63

Автобусы даже с пенальти забить не умеют! Во ржака))

18:28

Gluhoy zapas

Жалкое зрелище при отличной погоде на отменном поле для ноября . В Хабаровске при минус 17 был футбол, а это - пародия.

18:25