"Ростов" и "Амкар" сыграли вничью, не забив по пенальти

"Ростов" дома сыграл вничью с "Амкаром" в матче 17-го тура чемпионата России – 0:0.
На 78-й минуте защитник ростовчан Сверрир Ингасон не забил пенальти. Исландец пробил по центру, мяч ногами отбил вратарь Артур Нигматуллин. 11-метровый был назначен после фола на Александре Гацкане.
При этом на второй добавленной минуте хавбек пермяков Михаил Гащенков заработал пенальти, а полузащитник Михаил Сиваков попал в штангу.
"Ростов" остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. "Амкар" с 18-ю баллами расположился на 12-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Амкар" (Пермь) - 0:0
Нереализованные пенальти: Ингасон (Ростов), 80 (вратарь), Сиваков (Амкар), 90+2 (штанга).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Калачев (Зуев, 67), Гацкан, Маер, Ионов (Думбья, 77), Шомуродов (Бухаров, 58).
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Занев, Зайцев, Идову, Огуде, Сиваков, Комолов (Гащенков, 90), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 74).
Предупреждения: Зайцев, 27. Гацкан, 33. Белоруков, 65. Идову, 79.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).
19 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Амкар" //
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alexway.67
Как говорил один известный футболист: игра была равна, играли два го.на. После прошлого тура задавал вопрос и после этого он актуален. Господин тренер, вы вообще у кого выигрывать собираетесь? Если такие команды как Амкар, Ахмат и СКА Хабаровск не можете. Или готовите команду к рекордной победной серии в следующем сезоне... в ФНЛ?
18:37
werder63
Автобусы даже с пенальти забить не умеют! Во ржака))
18:28
Gluhoy zapas
Жалкое зрелище при отличной погоде на отменном поле для ноября . В Хабаровске при минус 17 был футбол, а это - пародия.
18:25