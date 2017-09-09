"Ростов" - фаворит матча с "Арсеналом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Арсеналом"​​​. Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 1.53 – Н 3.55 – П2 6.94

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал" – в субботу, 9 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршилюк, Ингасон, Бобен, Вилюш, Устинов - Гацкан - Калачев, Юсупов, Ионов - Шомуродов.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко - Расич.

ПОТЕРИ: Бухаров, Дядюн (оба - под вопросом) - Берхамов, Григалава (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Шести матчам равняется беспроигрышная серия "Ростова" (+4=2), по ходу которой дончане пропустили лишь один мяч (6:1).

Оружейники обыгрывали донскую команду как в Туле, так и в Ростове, причем с одинаковым счетом 1:0 (+2=1-1).

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

3:0 "Ростов" мне очень понравился в тех матчах, которые я видел. Играет в зависимости от соперника. Может действовать агрессивно, но если приезжает в гости к "Зениту", то закрывается на все пуговицы и не позволяет лидеру чемпионата нанести даже один удар в створ. Дома от туляков угрозы ростовчанам будет исходить еще меньше. Тула точно не забьет, зато "Ростов" сделает это трижды.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

2:0 "Ростов" в начале сезона неожиданно хорош. Леониду Кучуку удалось создать реинкарнацию команды Курбана Бердыева в новом на 80 процентов составе. Не факт, что команда удержит такой же темп и дальше, но "Арсенал" – не тот соперник, который ей ровня.