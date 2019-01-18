Россия - четвертая по количеству реконструированных и новых арен

Россия находится на четвертом месте в Европе по количеству реконструированных, перестроенных или возведенных с нуля футбольных стадионов за последние 10 лет, информирует РИА Новости со ссылкой на отчет УЕФА.

За этот период в России было выполнено 16 проектов, связанных с аренами. Впереди России по данному показателю только Польша (27) и Турция (26). По количеству осуществленных проектов, связанных с новыми стадионами, Россия занимает второе место за последние десять лет – 14.

Большое количество проектов со стадионами в России УЕФА связывает с проведением в стране чемпионата мира-2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.