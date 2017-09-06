Роша станцевал на первой тренировке "Спартака"

Новичок "Спартака" Педро Роша сегодня утром впервые прибыл на базу клуба в Тарасовке и провел тренировку с командой, сообщает пресс-служба красно-белых. 22-летний бразилец занимался в общей группе. Перед началом занятия его поприветствовали игроки команды и главный тренер Массимо Каррера.

Роша исполнил короткий танец, после того как вратарь Артем Ребров сказал ему, что новичок команды должен спеть или станцевать для партнеров прямо на поле.

Накануне бразилец побывал на "Открытие Арене", куда отправился из аэропорта после 40-часового перелета.

Форвард перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили за бразильского нападающего 12 миллионов евро. Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан на четыре года.