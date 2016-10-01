18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ромулу не поможет "Спартаку" в матче с "Зенитом"

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"Спартак" отправился на матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом". В игре не сможет принять участие Ромулу, у которого обнаружилась микротравма мышц бедра, сообщает официальный сайт красно-белых.

Главный тренер Массимо Каррера сможет рассчитывать в Санкт-Петербурге на 18 игроков. Это - Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Ещенко, Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Роман Зобнин, Квинси Промес, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов и Зе Луиш.

В Москве остались Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Александр Зуев и Ромулу.

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет завтра и начнется в 16.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95076/

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