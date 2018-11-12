Романцев считает, что Кононов уже сейчас говорит о решении максимальных задач в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что новый тренер красно-белых Олег Кононов не скрывает, что всегда болел за нашу команду. Он также добавил, что Кононов уже сейчас говорит о решении максимальных задач для клуба.

– Не так давно вы сказали, что "Спартак" должен возглавить человек, преданный этом клубу с огромными традициями. Но ведь Кононов к таковым не принадлежит.

– Зато он не скрывает, что всегда болел за нашу команду. К тому же, Бесков приглашал его самого в "Спартак". А еще ему близок игровой стиль, который исповедовал Константин Иванович. Но самое главное, что новый тренер уже сейчас говорит о решении максимальных задач.

– А знаете, в чем еще, кроме имени, вы схоже в тренерском восприятии "Спартака"?

– Подскажите.

– В первом своем интервью Олег Георгиевич объяснил, каким он видит "Спартак": "Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков".

– Почти в точку.

– Почему почти?

– А чтоб не сглазить! (Александр Львов)

"У него спартаковский вкус!" Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым