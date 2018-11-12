Романцев - о назначении Кононова: "Есть надежда на возвращение "Спартаку" игры, которая когда-то была его фирменным стилем"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что после назначения Олега Кононова есть надежда на возвращение игры, которая когда-то была фирменным стилем команды – короткий и средний пас. Он также добавил, что всю свою футбольную жизнь был открыт для общения с коллегами.

– Ну, это же, как вы любите говорить, дети Романцева. Остальные тренеры что-то не горели желанием пообщаться. А Каррера и вовсе сказал, что будет с вами разговаривать, когда овладеете итальянским.

– Для этого я специально выучил одну фразу – "аривидерчи, Массимо!". А если серьезно, то всю свою футбольную жизнь я был открыт для общения с любым из коллег. Независимо от их национальности. И мы всегда прекрасно понимали друг друга. А с Отто Рехагелем, к примеру, по сей день нас связывает очень тесная дружба.

Тренерская профессия – это общение, которая не только обогащает профессионально, но и дарит уверенность, без которой в нашем деле ничего не добиться.

– Кононов назвал Бескова и вас теми специалистами, у которых он многое почерпнул как тренер.

– Приятно слышать. Будем считать, что у нас общий учитель – Константин Иванович. Значит, есть надежда на возвращение "Спартаку" игры, которая когда-то была его фирменным стилем – короткий и средний пас. (Александр Львов)

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