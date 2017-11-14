Роман Зобнин: "Не считаю себя жестким футболистом и не понимаю сравнений с Гаттузо"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что нападающий Квинси Промес является лидером красно-белых. Хавбек подчеркнул, что не считает себя жестким футболистом.

– В последнее время много говорится по поводу игры Понтуса Вернблума в матче "Локомотив" – ЦСКА, по поводу его жесткости, порой излишней. А Зобнин испытывает удовольствие от жесткого футбола?

– Я не считаю себя жестким футболистом. В меру жесткий, но не грубый. В прошлом сезоне я почти всегда играл в атаке. Не знаю, почему меня кто-то сравнивал с Гаттузо (смеется).

– Вы говорили, что в "Спартаке" атмосфера позитивная, нет раскола на русских и иностранцев, что часто в нашем футболе бывает. Я слышал, что в этом заслуга Квинси Промеса. Он якобы по духу не похож на большинство легионеров, он всегда хочет играть, даже если на уколах, на таблетках. Он многое делал, чтобы объединить русских игроков с иностранцами. Какова роль Промеса в "Спартаке"?

– Да, Промес лидер "Спартака" не только на поле, но и в жизни. Человек всегда позитивен, всегда шутит. Его заслуга в атмосфере в команде велика. Он общителен, всем помогает. Новичкам тоже.

– Возможно, из-за бородки, которую вы носите. Это для чего? Для ощущения взрослости? Или лень бриться? Вы выглядите старше своих лет.

– Я не такой уж молодой. 24 года скоро будет. Что касается бороды, я не знаю. По настроению хочется так поносить ее. Потом тут уберу, полностью побреюсь. Все по настроению. Нет такого, что я не бреюсь, чтобы казаться старше. Наоборот, хочу чувствовать себя молодым и оставаться таким подольше.