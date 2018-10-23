Роман Шаронов: "После побед все обычно поздравляют атакующих игроков. Рианчо всегда благодарил оборону"

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился воспоминаниями о совместной работе в казанском клубе с Раулем Рианчо, накануне назначенном исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".

– Могу сказать, что Рауль внес новое в тренировочный процесс, который у нас был, – отметил Шаронов. – Повысилась интенсивность тренировок, появились неспецифические упражнения, связанные с профилактикой травм. С течением времени фронт его работ увеличивался, и он показывал себя как большой профессионал – это было важно для игроков, поэтому контакт с ними Рианчо находил легко. Как и все испанцы, он – эмоциональный, много улыбается, на тренировках постоянно направлял нас, заряжал своей энергией и порывом.

Воспоминаний, связанных с ним, множество – мы вместе становились чемпионами, было большое командное счастье. Хорошо помню одну его особенность – после победных матчей все обычно поздравляют атакующих игроков, а он каждый раз благодарил оборону. Подходил и говорил: "Вы хорошо сегодня отработали". (Егор БЫЧКОВ)