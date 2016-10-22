Роман Павлюченко: "Спартаку" легко не будет в игре с "Уралом"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко уверен, что его команде по силам переиграть "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени. Напомним, что Павлюченко с 2003 по 2008 год выступал за "Спартак".

– Когда тренер хочет видеть футболиста в команде, если брать мой случай, наверное, нельзя отказываться, – в интервью программе "Все на матч!" сказал Павлюченко. – На тот момент из России это было единственное предложение. Я хотел остаться в России, не хотел уезжать куда-то в Европу или еще куда-то.

Конечно, хочется забивать, но какие-то личные цели я оставил на второй план. Есть команда, есть определенные задачи. Для меня важнее победа команды, чем забитые голы, но забивать все-таки надо, я же нападающий.

"Спартак"? Сейчас у них новые футболисты, новый тренер, новый стадион. Сейчас другое время, нежели когда я играл за красно-белых. Но бояться "Спартак" не надо, "Урал" играет дома, поэтому способен одержать победу. "Спартаку" легко не будет, это точно.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"