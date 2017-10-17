Роман Орещук: "Желаю Хохлову пойти по пути Фергюсона или Венгера"

Футбольный агент, бывший менеджер "Динамо" Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что бело-голубые приняли верное решение, назначив Дмитрия Хохлова главным тренером после отставки Юрия Калитвинцева. По его словам, нынешний наставник команды может решать любые задачи.

- Калитвинцев довел дело до конца - вывел команду в РФПЛ, - заявил Орещук. - За это ему надо сказать спасибо. Чемпионат показал, что "Динамо" могло играть лучше. Были и объективные причины, и субъективные. Но это уже не ко мне. Нет результата - кто виноват? Всегда виноват тренер. Поэтому он ушел в отставку.

С Димой Хохловым я дружу с девяти лет - не один пуд соли съели вместе. Поэтому я за Дмитрия Валерьевича очень сильно переживаю. "Динамо" для него - не пустой звук. Хочется, чтобы у него все получилось, чтобы команда вылезла из подвала турнирной таблицы, а он остался в клубе. Чтобы он прошел путь Фергюсона или Венгера.

Думаю, ему и раньше можно было дать шанс. Он может решать любые задачи. Когда я пришел в "Динамо", то бывшие руководители не очень хотели видеть его в клубе. Но хотели динамовца. Поэтому выбирали только из тех, кто играл за "Динамо" или работал там. Остановились на кандидатуре Калитвинцева.