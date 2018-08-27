18:51 | Футбол — РПЛ

Роман Орещук: "Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"


Известный агент, а в прошлом игрок "Черноморца", Роман Орещук раскритиковал решение арбитра Михаила Вилкова удалить полузащитника "Крыльев Советов" Олега Ланина в первом тайме матча пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Енисеем".  

- Вилков слился с игры "Зенит" - "Спартак". За что он сейчас Ланина удалил? За то что ему по лицу со всей силы Обрадович заехал? Что это было?, - написал Орещук в Твиттере. 

 

Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге. Судейская бригада на игру пока не утверждена. 

На матч "Зенит" - "Спартак" назначат арбитра Михаила Вилкова? При нем красно-белые проиграли 0:5, 1:5 и 2:5

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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