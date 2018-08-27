Роман Орещук: "Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак"

Известный агент, а в прошлом игрок "Черноморца", Роман Орещук раскритиковал решение арбитра Михаила Вилкова удалить полузащитника "Крыльев Советов" Олега Ланина в первом тайме матча пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Енисеем".

- Вилков слился с игры "Зенит" - "Спартак". За что он сейчас Ланина удалил? За то что ему по лицу со всей силы Обрадович заехал? Что это было?, - написал Орещук в Твиттере.

Вилков слился с игры Зенит-Спартак. За что он сейчас Ланина удалил? За то что ему по лицу со всей силы Обрадович заехал? Что это было ? 🤡🤡🤡 – Орещук Роман (@papanin02) 27 августа 2018 г.

Матч шестого тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге. Судейская бригада на игру пока не утверждена.

На матч "Зенит" - "Спартак" назначат арбитра Михаила Вилкова? При нем красно-белые проиграли 0:5, 1:5 и 2:5