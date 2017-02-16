Роман Герус: "Думал, что на сборах дадут шанс в "Арсенале". Не сложилось"

Вратарь Роман Герус в интервью "СЭ" отметил, что нынешний сезон ему испортила травма – перелом пальца. После возвращения в строй он угодил в дубль "Арсенала", а в феврале контракт с ним был расторгнут.

– Сезон выдался для вас не самым удачным. Верно?

– Да. Все началось вроде неплохо. Хоть и было крупное поражение от "Спартака" в первом туре, затем обыграли "Рубин", уступили в равном матче с "Анжи". И тут случилась злополучная травма. На тренировке сломал палец и выбыл на несколько месяцев.

– Не жалеете, что из трех вариантов летом выбрали Тулу?

– На тот момент для меня это казалось оптимальным вариантом. В команде свой тренер, с которым доводилось работать прежде. Прекрасно знаю требования Сергея Александровича Павлова, играть под его руководством одно удовольствие. Но случилась травма. Что было, то было. Жалеть ни о чем не стоит.

– Дмитрий Смирнов, который также покинул "Арсенал", сетовал: объяви клуб о решении расстаться в декабре, шансов найти команду было бы больше. Согласны?

– Правда в его словах есть. Но надежда на продолжение карьеры в Туле оставалась, думал, что на сборах дадут шанс. Не сложилось. Вышли из отпуска, стали тренироваться вне первой команды. (Сергей АСТАХОВ)

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