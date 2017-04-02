19:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Врачи ЦСКА рекомендовали Дзагоеву не играть с Бельгией"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) рассказал о состоянии полузащитника армейцев Алана Дзагоева, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек получил травму во время контрольного матча РоссияБельгия (3:3).

– Игра получилась достаточно сложная. Хотя в какой-то момент казалось, что должны побеждать крупно, но не реализовали много моментов, а "Крылья" не сдались, и в коце было нервно, - сказал Бабаев. - Еще и без потерь не обошлось. Надеюсь, травмы у Алексея Березуцкого и Головина не очень серьезные.

– А как дела у Дзагоева?

– Мышечная травма – это всегда неприятно, восстановление происходит медленно. Но наши врачи приложат максимум усилий, чтобы в течение недели-двух Алан восстановился.

– Правда, что ЦСКА советовал ему не выходить на поле в матче против Бельгии?

– Так вопрос не стоял, но когда появились симптомы, дискомфорт, то с учетом того, что матч был неофициальный, действительно врачи рекомендовали не рисковать. Но Алан привык всегда полностью отдаваться футболу. К сожалению, в этот раз он это сделал в ущерб для себя. Что ж, это спорт.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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echo2011

Как бы Дзагоев не превратился в Измайлова...

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PoulDreada

кокс еще не вывели

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