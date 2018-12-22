Роман Бабаев: "Дзагоев рук не опускает, хотя ему, конечно, не позавидуешь"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о ситуации с полузащитником Аланом Дзагоевым. Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.

– Что происходит с Дзагоевым?

– Лечится. Правда, на момент окончания первой части сезона он был здоров и даже по медицинским показателям мог выйти на поле в матче с "Зенитом". Но из-за столь длительного лечения растерял игровую, физическую форму… Существовал риск, что он опять получит травму, так как мышцы не готовы к таким нагрузкам.

– Печально…

– Но Алан рук не опускает, хотя ему, конечно, не позавидуешь. Кто-то его уже называет хрустальным. Но поверьте, он делает все от себя зависящее, чтобы приносить пользу команде. Очень надеемся, что следующий 2019-й год станет для него переломным. Его полностью обследовали – от кончиков ногтей до волос. Сейчас он чувствует себя хорошо. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Продолжение интервью Бабаева